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Langfristige Miete von Häuser in Fanipalski sielski Saviet, Belarus

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Haus 4 zimmer in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus 4 zimmer
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Gemietet in ein Ferienhaus in Richtung Brest, nur 24 km von der Moskauer Ringstraße in Buda,…
$1,200
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