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Villen mit Garage in Aserbaidschan

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1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Baku, Aserbaidschan
Villa 7 zimmer
Baku, Aserbaidschan
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Luxus-Kapitalvilla in Gehweite vom Meer Wir bieten zum Verkauf ein geräumiges …
$2,41M
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Immobilienangaben in Aserbaidschan

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