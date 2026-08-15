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Villen in Bezirk Mödling, Österreich

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1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Hinterbruhl, Österreich
Villa 8 zimmer
Hinterbruhl, Österreich
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Gaadner StrasseExklusive Villa mit eigenem Aufzug im Haus, Pool und Blick auf Grünflächen - …
$2,76M
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