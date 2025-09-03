Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Armenien

1 immobilienobjekt total found
Hotel in Jerewan in Jerewan, Armenien
TOP TOP
Hotel in Jerewan
Jerewan, Armenien
Zimmer 17
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 545 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel ist auf Kurzzeitvermietungen, sowohl täglich als auch stundenweise, ausgerichtet u…
$2,90M
