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Häuser in Mendoza, Argentinien

1 immobilienobjekt total found
Haus 13 zimmer in Distrito Chacras de Coria, Argentinien
UP UP
Haus 13 zimmer
Distrito Chacras de Coria, Argentinien
Zimmer 13
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 330 m²
Eingebettet in einer der weltweit führenden Weinhauptstädte bietet das Anwesen ein authentis…
$650,000
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Immobilienangaben in Mendoza, Argentinien

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