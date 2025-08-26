Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Argentinien
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Argentinien

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Buenos Aires, Argentinien
Haus 7 zimmer
Buenos Aires, Argentinien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 700 m²
Etagenzahl 7
$4,66M
Privatverkäufer
Sprachen
English, Español
