  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Verna Estate

Verna Estate

Türkei, Mittelmeerregion
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2024
Auf der Plattform
Auf der Plattform
3 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Webseite
Webseite
vernaestate.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 18:56
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Türkei
Renata Onturk
Renata Onturk
Agenturen in der Nähe
Kultu Elmak Gayrimenrul
Türkei, Ägäisregion
Wohnimmobilien 2
Eine Anfrage stellen
Keller Williams Platin
Türkei, Marmararegion
Neue Gebäude 1
Keller Williams ist ein internationales Immobilien-Franchise-Unternehmen mit mehr als 180.000 Immobilienmaklern, das in 1000 Niederlassungen weltweit tätig ist. 1983 von Gary Keller und Joe Williams mit dem Ziel gegründet, Karrieren aufzubauen, die es wert sind, besessen zu werden, Unternehm…
Eine Anfrage stellen
victori company
Türkei, Marmararegion
Año de fundación de la compañía 2017
Wohnimmobilien 1 Gewerbeimmobilien 1
Dienstleistungen unseres Unternehmens Das Hauptprinzip der Tätigkeit ist die Zuverlässigkeit. Wir schätzen unseren Ruf und bauen unsere Arbeit so auf, dass alle Gäste mit der Zusammenarbeit zufrieden sind.
Eine Anfrage stellen
Binaa Investment
Türkei, Marmararegion
Neue Gebäude 77 Wohnimmobilien 31
Binaa Investment ist ein spezialisiertes Unternehmen in Immobilien- und Ingenieurberatung in Istanbul und bietet Rechts- und Beratungsdienstleistungen auf dem türkischen Immobiliensektor. Wir haben 2015 mit einem kleinen Team und weniger als 10 Projekten begonnen, jetzt verwalten wir mehr al…
Eine Anfrage stellen
Mercury Group
Türkei, Mahmutlar
Wohnimmobilien 18 Langfristige Vermietung 2 Kurzfristige Vermietung 1
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen