  2. Immobilienagenturen
Niederlande, Lochem
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
1929
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Dutch
Webseite
www.thomabennink.nl/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Thoma Bennink R365 | Christie's International Real Estate ist Ihr Spezialist für exklusive Immobilien in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen und Friesland. Seit 2013 sind wir stolzer Partner von R365 | Christie, Teil des weltberühmten Christie Auktionshauses. Unser Team bringt fast ein Jahrhundert Erfahrung in Kauf, Verkauf und Bewertung von High-End-Eigenschaften, einschließlich historischer Nachlässe, moderne Villen und monumentale Häuser. Kombinieren Sie lokales Wissen mit einem internationalen Netzwerk, bieten wir einen persönlichen und außergewöhnlichen Ansatz für jedes exklusive Immobilienprojekt. Außergewöhnliche Eigenschaften verdienen außergewöhnliche Agenten – das liefern wir.

Unsere Makler in Niederlande
Thoma Bennink
1 immobilienobjekt
