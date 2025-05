Retail Experts Factory, S.L.

Über die Agentur

Retail Experts Factory, SL ist ein auf Vermögensverwaltung und Immobilieninvestitionsberatung spezialisiertes Unternehmen.

Wir sind in 2 Abteilungen unterteilt. Die erste beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung von Einzelhandelsflächen auf den Hauptstraßen Spaniens. Er berät sowohl führende Marken als auch Einzelpersonen bei der Suche nach der Immobilie oder dem Mieter, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht, wobei er sich auf Immobilien in erstklassigen Lagen spezialisiert hat. Auf der anderen Seite kommt unsere Investitionsabteilung zur Rettung, durch die Investitionen in Räumlichkeiten, Gebäude und Gewerbelager getätigt werden, sowohl in Vermögenswerte ohne Mieter als auch in Rentabilität. Diese Abteilung bietet individuelle und professionelle Beratung in Fragen der Vermögensverwaltung.

Retail Experts Factory, SL wurde von jungen Unternehmern gegründet, die seit 2012 zusammen mit ihrem Team von Fachleuten die Immobilien verschiedener Family Offices, privater Kapitalgesellschaften sowie nationaler und internationaler Unternehmen verwalten.