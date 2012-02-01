  1. Realting.com
  2. RPT

RPT

Belarus, Liesnia
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
IT-Unternehmen
Auf der Plattform
Auf der Plattform
2 jahre 6 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski
Webseite
Webseite
realtyprotech.com
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Reality Pro Technologie ist ein Unternehmen, das fortschrittliche technologische Lösungen und Marketing-Unterstützung für Entwickler und Immobilienagenturen bietet, die sich auf den Verkauf neuer Gebäude spezialisiert. Mit Hilfe von RTP können professionelle Immobilienmarktteilnehmer den Verkaufsprozess optimieren, potenzielle Käufer gewinnen und ihre Position im Immobilienmarkt stärken.

Dienstleistungen

Reality Pro Technologie bietet Werkzeuge und Ressourcen für effektives neues Gebäudemarketing. Der Komplex der Dienstleistungen umfasst die Schaffung professioneller Websites, Werbekampagnen, Social Media Strategien und andere Marketing-Tools. Entwickler können diese Tools nutzen, um potenzielle Käufer zu gewinnen und die Sichtbarkeit ihrer Eigenschaften zu erhöhen, was letztendlich zu einem Deal führt.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 15:03
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Meine Partner
2 immobilienmakler
Agenturen in der Nähe
Premium Premium
Realting.com
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2018
Realting.com – eine internationale Plattform für Immobilien und Partnerverkäufe, die Käufer und Verkäufer auf dem globalen Immobilienmarkt verbindet. Wir arbeiten mit Agenturen, Entwicklern und Immigrationsunternehmen aus mehr als 90 Ländern. Zum Realting-Ökosystem gehören: — ein intern…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen