Dienstleistungen

ANHANG Kauf und Verkauf von Wohnungen

• Auswahl der Wohnungen im Sekundärmarkt (mit fertigen Reparaturen oder Turnkey).

• Kauf neuer Gebäude (Auswahl in der Phase des Grabens, in Häusern im Bau und in Betrieb genommen).

• Verkauf von Immobilien (schlüssel: Bewertung, Vorbereitung, Platzierung von Werbung, Impressionen).

• Alternative Transaktionen (einfacher Verkauf bestehender und Kauf einer neuen Wohnung).

• Verkauf von Vorort Immobilien (Häuser, Ferienhäuser, Grundstücke).

• Urgente Abschottung.

2. Investitionen und Gewerbeimmobilien

• Auswahl von Investitionsobjekten (Einkommenshäuser, Mietwohnungen, Gewerberäume).

Investitionen in Neubauten zu Beginn des Umsatzes (Veräußerung von Forderungen).

• Suche nach Gewerbeimmobilien (Büros, Einzelhandel, Lagerhäuser, fertige Geschäfte).

3. Mieten

• Mieten (Suche für Mieter, Vertragsabschluss, Zahlungskontrolle).

• Auswahl der Wohnung zur Miete (Wohnungen, Zimmer, Häuser für eine lange Zeit).

4. Spezielle Dienstleistungen (Recht und Finanzen)

• Rechtliche Unterstützung von Transaktionen (Überprüfung der Reinheit des Objekts, Vorbereitung von Verträgen, Registrierung in Rosreestr).

• Hilfe bei der Erlangung einer Hypothek (Auswahl einer Bank, Genehmigung, einschließlich für Präferenzprogramme und für Familien mit Kindern).

• Unterstützung komplexer Transaktionen (mit Beteiligung von Minderjährigen, Eigenkapital, Mutterschaftskapital, militärischer Hypothek).

