Ненахова

г. Калининград, ул. Черняховского, 6, офис 108, 110
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2022
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Русский
Webseite
Недвижимость.39
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Wir sind ein Team von Fachleuten vereint durch ein Ziel: Immobilientransaktionen einfach und angenehm zu machen. Unsere Agentur bringt Experten aus allen Bereichen zusammen: von der Auswahl der sekundären Wohn- und Neubauten bis hin zur rechtlichen Unterstützungs- und Investitionsanalyse. Träumen Sie von einem Zuhause für Ihre Familie oder suchen nach einer profitablen Investition? Wir wählen die perfekte Option und nehmen alle Probleme. Wir lösen Probleme jeglicher Komplexität auf freundliche Weise, aber mit maximaler Kompetenz.

Dienstleistungen

ANHANG Kauf und Verkauf von Wohnungen

• Auswahl der Wohnungen im Sekundärmarkt (mit fertigen Reparaturen oder Turnkey).
• Kauf neuer Gebäude (Auswahl in der Phase des Grabens, in Häusern im Bau und in Betrieb genommen).
• Verkauf von Immobilien (schlüssel: Bewertung, Vorbereitung, Platzierung von Werbung, Impressionen).
• Alternative Transaktionen (einfacher Verkauf bestehender und Kauf einer neuen Wohnung).
• Verkauf von Vorort Immobilien (Häuser, Ferienhäuser, Grundstücke).
• Urgente Abschottung.

2. Investitionen und Gewerbeimmobilien

• Auswahl von Investitionsobjekten (Einkommenshäuser, Mietwohnungen, Gewerberäume).
Investitionen in Neubauten zu Beginn des Umsatzes (Veräußerung von Forderungen).
• Suche nach Gewerbeimmobilien (Büros, Einzelhandel, Lagerhäuser, fertige Geschäfte).

3. Mieten

• Mieten (Suche für Mieter, Vertragsabschluss, Zahlungskontrolle).
• Auswahl der Wohnung zur Miete (Wohnungen, Zimmer, Häuser für eine lange Zeit).

4. Spezielle Dienstleistungen (Recht und Finanzen)

• Rechtliche Unterstützung von Transaktionen (Überprüfung der Reinheit des Objekts, Vorbereitung von Verträgen, Registrierung in Rosreestr).
• Hilfe bei der Erlangung einer Hypothek (Auswahl einer Bank, Genehmigung, einschließlich für Präferenzprogramme und für Familien mit Kindern).
• Unterstützung komplexer Transaktionen (mit Beteiligung von Minderjährigen, Eigenkapital, Mutterschaftskapital, militärischer Hypothek).

