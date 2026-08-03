Über die Agentur

Über die Agentur

Montenegro Properties ist eine unabhängige Boutique-Immobilienagentur, die sich auf Premium- und Luxusimmobilien in ganz Montenegro spezialisiert hat.

2006 gegründet, helfen wir internationalen Käufern seit fast zwei Jahrzehnten, außergewöhnliche Häuser, Villen am Wasser, historische Steinhäuser, Investitionsmöglichkeiten und exklusive Neuentwicklungen entlang der Adriaküste zu entdecken.

Unsere Expertise geht weit über die Immobiliensuche hinaus. Wir begleiten unsere Kunden durch jede Phase des Akquisitionsprozesses – von der Auswahl der richtigen Immobilie und der Durchführung einer Due Diligence bis hin zur rechtlichen Koordination, Residenzhilfe und Unterstützung nach dem Kauf.

Mit fundierten lokalen Marktkenntnissen, einer internationalen Perspektive und einem personalisierten Ansatz glauben wir, dass der Kauf von Immobilien sowohl sicher als auch angenehm sein sollte. Jeder Kunde erhält engagierte Aufmerksamkeit, ehrliche Beratung und Zugang zu Möglichkeiten, die seinen individuellen Zielen entsprechen.

Ob Sie ein Ferienhaus, einen ständigen Wohnsitz oder eine langfristige Investition suchen, Montenegro Properties ist Ihr zuverlässiger Partner in Montenegro.