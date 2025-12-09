MONTBEL D.O.O.

Über die Agentur

D.O.O. Montbel ist ein zusammenhängendes Team von Fachleuten. Wir bieten für jeden einzelnen Kunden einen sehr individuellen Ansatz und eine beeindruckende Anzahl von Boni. Wir befinden uns in der Republik Montenegro, von wo aus wir den Immobilienmarkt überwachen. Die Tatsache, dass wir direkt mit den Eigentümern zusammenarbeiten, macht die Verhandlungen und Immobilienpreise absolut transparent.

Montbel erlangte unter seinen Kunden, die Immobilien in Montenegro für Urlaub, Daueraufenthalt oder Einkommensgenerierung erwerben, einen vertrauenswürdigen Ruf. Wir erweitern immer die Liste der zusätzlichen Dienste. Was jedoch unverändert bleibt, ist der individuelle Ansatz für jeden Kunden und die einladende familiäre Atmosphäre. Aus diesem Grund empfehlen 100% unserer Kunden D.O.O. Montbel an ihre Freunde.