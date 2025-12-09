  1. Realting.com
MONTBEL D.O.O.

Montenegro, Bar
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2015
Auf der Plattform
6 jahre 3 Monate
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Webseite
montbel.me/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

D.O.O. Montbel ist ein zusammenhängendes Team von Fachleuten. Wir bieten für jeden einzelnen Kunden einen sehr individuellen Ansatz und eine beeindruckende Anzahl von Boni. Wir befinden uns in der Republik Montenegro, von wo aus wir den Immobilienmarkt überwachen. Die Tatsache, dass wir direkt mit den Eigentümern zusammenarbeiten, macht die Verhandlungen und Immobilienpreise absolut transparent.

Montbel erlangte unter seinen Kunden, die Immobilien in Montenegro für Urlaub, Daueraufenthalt oder Einkommensgenerierung erwerben, einen vertrauenswürdigen Ruf. Wir erweitern immer die Liste der zusätzlichen Dienste. Was jedoch unverändert bleibt, ist der individuelle Ansatz für jeden Kunden und die einladende familiäre Atmosphäre. Aus diesem Grund empfehlen 100% unserer Kunden D.O.O. Montbel an ihre Freunde.

Dienstleistungen

Neben der Auswahl eines geeigneten Wohn- oder Investitionsobjekts und kompetenter Unterstützung aller Transaktionsstufen, D.O.O. Montbel bietet eine große Auswahl an anderen kostenlosen Dienstleistungen:

  • Persönlicher Dolmetscher. Unsere Agentur Spezialisten sind fließend in serbischen, kroatischen, Montenegrin und englischen Sprachen. Unmittelbar nach der Ankunft erhalten unsere Kunden professionelle lokale Sprachunterstützung.
  • Berufsanwalt. Unser Unternehmen verfügt über einen Montenegrin-sprechenden Anwalt, der eine beeindruckende Erfahrung mit Immobilientransfer in Montenegro hat. Er vertritt die besten Interessen des Kunden am Notar, prüft ausgewählte Immobilienobjektdokumente und unterstützt bei allen Sachfragen.
  • Beratung des Wirtschaftswissenschaftlers. Der Wirtschaftswissenschaftler der Agentur überwacht ständig den Immobilienmarkt in Montenegro und liefert den Käufern die neuesten Informationen über die besten Preise und Anlagesegmente. Dank diesem finden Sie ein ideales zweites Zuhause für sich selbst oder Gewerbeimmobilien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kostenlose Registrierung für eine Aufenthaltserlaubnis in der Republik Montenegro. Dieser Service wird allen Immobilienkäufern angeboten, die eine Transaktion in unserer Agentur getätigt haben und eine Aufenthaltsgenehmigung des Landes erhalten möchten.
  • Temporäre Unterkunftsauswahl. Wir holen alle zukünftigen Eigentümer von Immobilien in Montenegro am Flughafen ab und arrangieren eine tolle und gut gelegene Unterkunft für sie.
  • Voller Satz von After-Sales-Services. Die Mitarbeiter unserer Agentur unterstützen Immobilienkäufer während einiger Monate nach der Transaktion, helfen ihnen, sich an das Land anzupassen, alle notwendigen Kommunikationen einzustellen, Rechnungen und Steuern zu zahlen, Renovierungen durchzuführen usw.
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 04:11
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Montenegro
Svetlana Baryna
Svetlana Baryna
650 immobilienobjekte
