Untitled, user # 55099

Russland,
Ausstellungsunternehmen
Weniger als einen Monat
Русский
Arbeitszeiten
Über die Agentur

Was ist MIPIF?

MIPIF ist die Plattform, die seit 2017 Fachkräfte des Immobilienmarktes, private Investoren und Interessenten im Ausland vereint. Ein Name - viele Manifestationen:

  • Konferenzen für Profis;
  • Ausstellungen im Online- und Offline-Format;
  • Vorträge von Experten;
  • Webinare auf ausländische Immobilien, Fragen der Staatsbürgerschaft, Besteuerungsmerkmale, Hypothekendarlehen, Anpassung im Ausland;
  • eigene Plattform für Online-Veranstaltungen;
  • Expertengemeinschaft auf Telegram;
  • digitale Förderung von Waren und Dienstleistungen im Bereich ausländischer Immobilien.

MIPIF in Zahlen

MIPIF ist das Flaggschiff der Eventbranche auf dem Immobilienmarkt. In unseren Vermögenswerten:

  • 3 Besuchskonferenzen für Experten in Spanien;
  • 30 Großausstellungen ausländischer Immobilien in Moskau und St.Petersburg;
  • Eigene Plattform für Online-Ereignisse;
  • 5 Online-Ausstellungen und 3 Online-Konferenzen in der Mitte der Coronavirus Pandemie;
  • Erfahrung mit einer Online-Ausstellung in englischer Sprache;
  • 1.500+ Besucher bei jedem Offline-Event;
  • 350+ Besucher auf jedem Online-Webinar;
  • 50+ Aussteller auf jeder Veranstaltung.

MIPIF vereint Menschen und Ideen, was neue Errungenschaften hervorruft. Hier finden Sie nicht nur nützliche Informationen, eine gute Eigenschaft von einem vertrauenswürdigen Entwickler, detaillierte Antworten auf Fragen von einem Experten, sondern auch ein interessantes Investitionsprojekt, einen zuverlässigen Geschäftspartner und schließlich nur eine angenehme, warme Atmosphäre eines freundlichen Unternehmens von Gleichgesinnten.

Dienstleistungen

Auf der Ausstellung erfahren Sie, wie Sie Immobilien auswählen, die Einkommen und Wertschätzungen generiert, sowie entdecken

  • Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung der richtigen Investitionsstrategie von der Einreise bis zum Ausstieg aus Investitionen
  • Preise für einige Projekte sind bereits in den ersten Verkaufsphasen aufgeblasen, wir zeigen Ihnen, wie Sie Projekte mit den richtigen Preisen finden
  • Wie man Orte identifiziert, an denen die Preise zuversichtlich wachsen, und wo das Risiko einer Blase besteht?
  • Wie man sich richtig registrieren und für Immobilien bezahlen, wie man ein Aufenthaltsvisum, die Unzulänglichkeiten der Registrierung einer Erbschaft und viel mehr erhalten
