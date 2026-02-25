Untitled, user # 55099

Was ist MIPIF?
MIPIF ist die Plattform, die seit 2017 Fachkräfte des Immobilienmarktes, private Investoren und Interessenten im Ausland vereint. Ein Name - viele Manifestationen:
MIPIF in Zahlen
MIPIF ist das Flaggschiff der Eventbranche auf dem Immobilienmarkt. In unseren Vermögenswerten:
MIPIF vereint Menschen und Ideen, was neue Errungenschaften hervorruft. Hier finden Sie nicht nur nützliche Informationen, eine gute Eigenschaft von einem vertrauenswürdigen Entwickler, detaillierte Antworten auf Fragen von einem Experten, sondern auch ein interessantes Investitionsprojekt, einen zuverlässigen Geschäftspartner und schließlich nur eine angenehme, warme Atmosphäre eines freundlichen Unternehmens von Gleichgesinnten.
Auf der Ausstellung erfahren Sie, wie Sie Immobilien auswählen, die Einkommen und Wertschätzungen generiert, sowie entdecken