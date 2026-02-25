Untitled, user # 55099

Über die Agentur

Was ist MIPIF?

MIPIF ist die Plattform, die seit 2017 Fachkräfte des Immobilienmarktes, private Investoren und Interessenten im Ausland vereint. Ein Name - viele Manifestationen:

Konferenzen für Profis;

Ausstellungen im Online- und Offline-Format;

Vorträge von Experten;

Webinare auf ausländische Immobilien, Fragen der Staatsbürgerschaft, Besteuerungsmerkmale, Hypothekendarlehen, Anpassung im Ausland;

eigene Plattform für Online-Veranstaltungen;

Expertengemeinschaft auf Telegram;

digitale Förderung von Waren und Dienstleistungen im Bereich ausländischer Immobilien.

MIPIF in Zahlen

MIPIF ist das Flaggschiff der Eventbranche auf dem Immobilienmarkt. In unseren Vermögenswerten:

3 Besuchskonferenzen für Experten in Spanien;

30 Großausstellungen ausländischer Immobilien in Moskau und St.Petersburg;

Eigene Plattform für Online-Ereignisse;

5 Online-Ausstellungen und 3 Online-Konferenzen in der Mitte der Coronavirus Pandemie;

Erfahrung mit einer Online-Ausstellung in englischer Sprache;

1.500+ Besucher bei jedem Offline-Event;

350+ Besucher auf jedem Online-Webinar;

50+ Aussteller auf jeder Veranstaltung.

MIPIF vereint Menschen und Ideen, was neue Errungenschaften hervorruft. Hier finden Sie nicht nur nützliche Informationen, eine gute Eigenschaft von einem vertrauenswürdigen Entwickler, detaillierte Antworten auf Fragen von einem Experten, sondern auch ein interessantes Investitionsprojekt, einen zuverlässigen Geschäftspartner und schließlich nur eine angenehme, warme Atmosphäre eines freundlichen Unternehmens von Gleichgesinnten.