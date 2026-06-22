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International real estate agency Habita

Finnland, Verwaltungsgemeinschaft Helsinki
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Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
1989
Auf der Plattform
Auf der Plattform
6 jahre 10 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Webseite
Webseite
www.habita.com
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Habita International Real Estate Agency ist seit 1989 erfolgreich in Betrieb. Mit unserer Hilfe haben Tausende von Menschen ihre Wohnungsprobleme gelöst.

Wir beschäftigen uns mit allen Arten von Immobilientransaktionen:

  • Kauf, Verkauf und Vermietung von Wohnimmobilien ( Wohnungen, Wohnungen, Zimmer, Häuser ),
  • Grundstücke verkaufen,
  • Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien ( Büros, Lagerhäuser, Industriegebäuden, Verkauf eines fertigen Geschäfts ),
  • Vermietung von Gewerbeimmobilien

Wir führen Transaktionen auf dem Primär- und Sekundärimmobilienmarkt sowie in Vorstädten und im Ausland durch. Die Habita-Agentur ist in 10 Ländern vertreten: Russland, Finnland, Spanien, Portugal, Deutschland, Estland, Thailand, Georgien, Gambia und Nordzypern. Wir werden Ihrem Traum helfen, wahr zu werden!

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