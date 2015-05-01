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Luxury Estate Turkey

Türkei, Kestel
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2015
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 5 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Webseite
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luxuryestateturkey.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
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Über die Agentur

Wir sehen Veränderungen als Gelegenheit, keine Bedrohung und beginnen mit dem Glauben, dass es einen besseren Weg gibt.

Luxury Estate Türkei wurde im Jahr 2015 in Alanya gegründet, um Verkaufsaktivitäten zu beginnen. Erstens: Wir haben erfolgreiche Arbeiten mit unserem erfahrenen Team in und um Alanya unterschrieben, um Kundenzufriedenheit am Vorabend zu halten. Vor allem mit der internationalen Erfahrung, die wir in kurzer Zeit erworben haben, wollen wir unsere Aktivitäten nicht nur nach Alanya und seiner Umgebung, sondern auch nach ganz Türkei verbreiten. Wir bieten unseren Kunden weiterhin die richtige Produktauswahl vor und nach dem Verkauf Beratungsleistungen an.

Luxury Estate Turkey hat das Vertrauen, dass es seinen Kunden, sorgfältige Arbeit und Qualitätsservice gibt. Englisch Deutsch Arabisch Russisch Kasachisch Rumänisch sprechende Mitarbeiter in unserem Büro, dienen wir allen unseren Kunden, die in die Türkei investieren wollen und regelmäßig leben wollen. Inspektionstour, Eröffnung eines Bankkontos, Erhalt einer Steuernummer, Versicherung, Land Services, Empfangen eines Bankkredits, die Sitzung erhalten eine Erlaubnis, Staatsbürgerschaft, erhielt Hilfe bei der Auswahl der Immobilie und der Möbel, die wir bedienen.

Als Unternehmen ist es unser Ziel, eine sichere Marke in der Branche mit der Erfahrung zu schaffen, die wir gewonnen haben und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

'Ihr Glück ist unser Erfolg „

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