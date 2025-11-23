ИП Копылова Марина Александровна

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
RBS Real Estate Agency was founded in Saratov on September 6, 2006 and is one of the most dynamically developing companies in the real estate market.
We were one of the first Saratov real estate agencies to pay attention to the development of specialized areas: secondary and primary marke…
The company operates mainly in the real estate market of St. Petersburg and the Leningrad region but also has resources and partners in other regions of Russia and some foreign countries. All employees of the agency have been working in the field for more than 5 years, and each specialist kn…
The company was created as investnent firm, there were service accumulation about clients, about delivery of equipmentm, about ecological projects, such as wastewater treatment, recycling of different types of waste. During the working process the direction of foreign property appeared and s…