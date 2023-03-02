insighter.by/

Ein Team von Beratern und Psychologen mit 20 Jahren Erfahrung machen Verhaltenspsychologie zu einem Werkzeug für Immobilienverkäufe Wachstum.
Wir arbeiten mit dem, was wirklich die Wohnungswahlen antreibt: Äußere Motive, Ängste und zugrunde liegende Emotionen, die keine Umfrage oder CRM zeigen werden.
Unsere Methoden werden auf wettbewerbsfähigen Märkten getestet (Russland, VAE und andere).
Wir ersetzen nicht Ihre Marketing- und Verkaufsabteilung, sondern stärken sie durch die Beseitigung der Notwendigkeit, Deponien und Rabatte.
Alle Forschungen werden anonym durchgeführt, ohne rechtliche Risiken für den Ruf Ihres Unternehmens.
Wir arbeiten ohne Standort. Beratung und Expressanalyse sind kostenlos, unverbindlich.
Ein Haus zu kaufen ist keine vernünftige Entscheidung. Es wird von Emotionen, Ängsten und einem psychologischen Porträt eines bestimmten Käufers kontrolliert, und das Layout und der Preis rechtfertigen nur die bereits unterbewusst getroffene Wahl.
1) Wir führen eine eingehende Analyse der Psychoprofile Ihres Zielpublikums an einem bestimmten Ort durch: Wir identifizieren die wahren Motive, Barrieren und Auslöser für die Transaktion und passen dann Werbebotschaften und Verkaufsskripte an die Psychologie Ihres Käufers an.
2) Darüber hinaus führen wir psychometrische Diagnostik von Verkäufern durch und lehren sie beim Express-Typing von Kunden direkt am Treffen, was die Anzahl der Ablehnungen in den letzten Phasen reduziert.
Das Ergebnis wird nicht durch Rabatte, sondern durch einen genauen Treffer in der Psychologie des Käufers und der kompetenten Auswahl der Verkaufsabteilung erreicht.