insighter.by/

Über die Agentur

Ein Team von Beratern und Psychologen mit 20 Jahren Erfahrung machen Verhaltenspsychologie zu einem Werkzeug für Immobilienverkäufe Wachstum.

Wir arbeiten mit dem, was wirklich die Wohnungswahlen antreibt: Äußere Motive, Ängste und zugrunde liegende Emotionen, die keine Umfrage oder CRM zeigen werden.

Unsere Methoden werden auf wettbewerbsfähigen Märkten getestet (Russland, VAE und andere).

Wir ersetzen nicht Ihre Marketing- und Verkaufsabteilung, sondern stärken sie durch die Beseitigung der Notwendigkeit, Deponien und Rabatte.

Alle Forschungen werden anonym durchgeführt, ohne rechtliche Risiken für den Ruf Ihres Unternehmens.

Wir arbeiten ohne Standort. Beratung und Expressanalyse sind kostenlos, unverbindlich.