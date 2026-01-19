  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Hotel Invest

Hotel Invest

6 rue Louis Braille
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français
Webseite
Webseite
studio.youtube.com/channel/UCO-Imi_0DDLBsQdhxPKblxw
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Wir bieten Kunden auf nächster Ebene Investitionslösungen: den Kauf von Hotelzimmern und Immobilienvermögen mit garantierten Renditen, einer transparenten Rechtsstruktur und volle Unterstützung in jeder Phase der Transaktion.

📌 Was wir anbieten
🔹 Verkauf von Hotelzimmern in professionell geführten Hotelketten
🔹 Mietimmobilien für passives Einkommen
🔹 Investitionsprogramme mit festen oder projizierten Renditen
🔹 Wohn- und Gewerbeimmobilien in Premium-Standorten
🔹 Off-plan-Entwicklungen und fertiggestellte, gebrauchsfertige Eigenschaften
🔹 Investitions- und Rentabilitätsberatung
🔹 Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion
🔹 Vollständige rechtliche Unterstützung

Dienstleistungen

📌 Warum es profitabel ist, mit uns zu arbeiten

🔸 Direkte Begriffe von offiziellen Entwicklern
🔸 Transparente Investitionsmodelle
🔸 Maßgeschneiderte Immobilienauswahl basierend auf Kundenzielen
🔸 Risikobewertung und Finanzrenditeanalyse
🔸 Umfassende Transaktionsunterstützung
🔸 Vollständige rechtliche Kontrolle
🔸 Zugang zu außermarktlichen und exklusiven Projekten

Unsere Makler in Frankreich
ILANA HIMOVYCH
ILANA HIMOVYCH
21 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
Apriori Invest
Frankreich, Metropolitanes Frankreich
Wohnimmobilien 19 Gewerbeimmobilien 1
Apriori Invest ist eine französische Immobilienagentur, Mitglied der Französischen Föderation der Immobilienkäufer Agenten — die älteste Vereinigung von Spezialisten auf dem Gebiet.Unser Unternehmen hält sich an die folgende Politik: Wir arbeiten direkt mit dem Verkäufer zusammen und verkauf…
Eine Anfrage stellen
ESPRIT IMMOBILIER
Frankreich, Boulogne Billancourt
Eine Anfrage stellen
Service Azur
Frankreich, Metropolitanes Frankreich
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 177 Gewerbeimmobilien 4 Langfristige Vermietung 267 Gundstücke 1
Die Gruppe ServiceAzurDie 2003 gegründete Service Azur Gruppe umfasst einige Unternehmen: Dienstleistungen der Immobilien Azur Real Estate Agentur mit der Lizenz zu verkaufen und zu mieten Immobilien in Frankreich, saisonale Vermietungen, Immobilienmanagement, Yacht ServiceAzur Firma für Yac…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen