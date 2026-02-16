  1. Realting.com
Horizon Real Estate

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 76
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
English
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Unsere Makler in Montenegro
Marko Raznatovic
Marko Raznatovic
3 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Westhill Property D.O.O
Montenegro, Bar
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 32 Gewerbeimmobilien 2 Grundstücke 17
WestHill Immobilien Agentur bietet Immobilien zum Verkauf und zur Miete in europäischen Ländern: Spanien, Zypern, Montenegro. Wir sind vor vielen Jahren in den europäischen Immobilienmarkt eingetreten und seitdem haben wir unseren Kunden geholfen, ihr Traumhaus zu erhalten. Nur mit vertrauen…
3 BRD CONSULTING DOO
Montenegro, Gemeinde Budva
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 127 Gewerbeimmobilien 1 Grundstücke 59
EA Immobilien ist eine Immobilienagentur, die auf dem gesamten Gebiet von Montenegro mit dem Schwerpunkt auf touristischen Regionen des Landes betreibt. Bei der Zusammenarbeit mit uns erhält der Kunde während der Auswahl und der vollen Unterstützung während des Akquisitionsprozesses eine ric…
PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Montenegro, Bar
Año de fundación de la compañía 2015
Wohnimmobilien 599 Gewerbeimmobilien 21 Grundstücke 27
D.O.O. Montbel ist ein zusammenhängendes Team von Fachleuten. Wir bieten für jeden einzelnen Kunden einen sehr individuellen Ansatz und eine beeindruckende Anzahl von Boni. Wir befinden uns in der Republik Montenegro, von wo aus wir den Immobilienmarkt überwachen. Die Tatsache, dass wir dire…
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Monteonline
Montenegro, Sasovici
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 782 Gewerbeimmobilien 43 Grundstücke 66
Wir leben seit mehr als 13 Jahren in Montenegro. Nicht nur zu leben würde ich sagen, sondern genießen jeden einzelnen Tag in diesem erstaunlichen und einzigartigen Land verbracht, das sehr vielfältig und facettenreich ist. Das Land, das sehr freundlich, gemütlich, hausähnlich und zugleich ha…
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Estate Monte Group
Montenegro, Boreti
Año de fundación de la compañía 2013
Wohnimmobilien 1417 Gewerbeimmobilien 53 Grundstücke 55
Wir sparen Zeit und Geld für Kunden, indem wir in Immobilien in Montenegro investieren Unser Unternehmen ist seit 2013 auf dem Immobilienmarkt tätig. Wir arbeiten im Rahmen direkter Verträge mit Entwicklern, die Eigentümer des von ihnen errichteten Grundstücks sind, alle Zahlungen und …
