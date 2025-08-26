Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Über die Agentur

Real Estate Gallery ist Ihr zuverlässiger Partner im Immobilienmarkt von Thailand. Mit uns werden Investitionen sicher und angenehm. Wir sind seit über 15 Jahren erfolgreich im thailändischen Markt tätig. Unser Ruf spricht für sich: 5 von 10 unserer Kunden kommen auf Empfehlung, 6 von 10 kommen zurück zu uns.

Drei Büros - Pattaya - Phuket - Moskau

Auf der Suche nach Immobilien am Meer, neuen Wohnungen oder Anlageanlagen? Wir haben alles für russischsprachige Investoren.

Wir kennen jeden Entwickler und arbeiten für unsere Kunden.

• Wir begleiten den Klienten von Bekanntschaft zu Hauswarnung

• Rechtsberatung

Mehr als 4.000 Transaktionen

Die besten Angebote des Marktes

• Profitable Investitionen in Immobilien

Neue Entwicklungen in Pattaya, Phuket und Bangkok

• Sekundäre Immobilien