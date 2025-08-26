  1. Realting.com
  3. Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Thailand, Pattaya
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2013
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
Русский
Webseite
su-varna.com
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Real Estate Gallery ist Ihr zuverlässiger Partner im Immobilienmarkt von Thailand. Mit uns werden Investitionen sicher und angenehm. Wir sind seit über 15 Jahren erfolgreich im thailändischen Markt tätig. Unser Ruf spricht für sich: 5 von 10 unserer Kunden kommen auf Empfehlung, 6 von 10 kommen zurück zu uns.

Drei Büros - Pattaya - Phuket - Moskau

Auf der Suche nach Immobilien am Meer, neuen Wohnungen oder Anlageanlagen? Wir haben alles für russischsprachige Investoren.

Wir kennen jeden Entwickler und arbeiten für unsere Kunden.
• Wir begleiten den Klienten von Bekanntschaft zu Hauswarnung
• Rechtsberatung
Mehr als 4.000 Transaktionen
Die besten Angebote des Marktes
• Profitable Investitionen in Immobilien
Neue Entwicklungen in Pattaya, Phuket und Bangkok
• Sekundäre Immobilien

Dienstleistungen

Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 13:59
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Thailand
Olga Barteneva
Olga Barteneva
