Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
3 jahre 9 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
dubai-realty.com/en
Über die Agentur

Wir sind eine professionelle Immobilienagentur mit Sitz in Dubai. Wir verkaufen Wohnungen, Wohnungen und Villen der Premium- und Business-Klasse in den besten Gegenden von Dubai. Wir haben alle notwendigen Lizenzen und Genehmigungen für das Geschäft in den VAE.
Unser Ziel ist es, den erfolgreichen und erfolgreichen Menschen dabei zu helfen, die besten Immobilien in Dubai zu erwerben.

Wir werden von erfolgreichen Menschen aus aller Welt angesprochen, die Dubai zum zweiten Zuhause machen oder in einen anderen Investment-Hub verwandeln wollen, und sie sind nicht bereit, Zeit mit Nicht-Professionals zu verschwenden. Wir bitten Sie um jedes Detail Ihres Traumankaufs, erstellen Sie eine Liste der besten Optionen für Sie, senden Sie eine Roadmap des gesamten Verfahrens mit allen Zahlen und detaillierten Schritten, sorgfältig bereiten Sie alle Ihre Dokumente und schnell erhalten Immobilien nur für Sie (entweder mit Ihrer Anwesenheit oder remote).

Unsere Makler in Vereinigte Arabische Emirate
Maksim Tyazhkin
