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Dubai partners club

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Über die Agentur

Dubai Partner Verein:
Eine geschlossene professionelle Gemeinschaft von Maklern und Immobilienmaklern, die ihre Fähigkeiten erweitern und Immobilien für Kunden in Dubai anbieten möchten, durch einen zuverlässigen lokalen Partner.

Dienstleistungen

Affiliate Sales - Broker kann:
Bringen Sie den Kunden, versetzen Sie ihn zur Arbeit, erhalten Sie eine Partnerprovision.
Ohne den Deal selbst abschließen zu müssen.

Zugang zu exklusiven Angeboten: Projektauswahl, Investitionsfälle, Neustarts, Marktinformationen

Lernen: Wie man Dubai verkauft
Merkmale von Off-Plan, Unterschied der Entwickler, Arbeit mit Investoren,
rechtliche Fragen usw.

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Timur Gularia
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