  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. DOM

DOM

인천 연수구 송도미래로 11번길 27, 송도스마트스퀘어 A동, 909호
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
www.domkorea.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

DOM ist eine lizenzierte Immobilienagentur in Südkorea für ausländische Kunden.

Wir begleiten schlüsselfertige Transaktionen: Auswahl von Immobilien, Verhandlungen, Überprüfung von Dokumenten, Hilfe mit einer Hypothek, Registrierung und Post-Service nach der Transaktion.

Wir arbeiten in ganz Korea und nehmen komplexe Fälle an, auch wenn der Kunde begrenzten Zugang zu Bankprodukten oder eine ungewöhnliche Situation hat.

✔ 3 Sprachen: Russisch / Koreanisch / Englisch
✔ Mehr als 4 Jahre auf dem südkoreanischen Markt
✔ Partnerschaften mit Banken und Kanzleien
✔ Zahlung für Dienstleistungen - auf der Tatsache des Ergebnisses
✔ Nachbetreuung bis 12 Monate

Dienstleistungen

Die wichtigsten Aktivitäten von DOM:

  • Wohnobjekte - Auswahl, Verifizierung und Unterstützung von Kauf- und Verkaufstransaktionen;
  • Gewerbeimmobilien - Lösungen für Unternehmen: Kauf, Leasing, Investition;
  • Grundstücke - Transaktionen unter Berücksichtigung rechtlicher und städtebaulicher Beschränkungen;
  • Immobilieninvestition – Suche, Analyse und Strukturierung von Transaktionen;
  • Arbeit mit ausländischen Kunden – Full-Service unter Berücksichtigung von Visa, Banking und rechtlichen Merkmalen in Südkorea.

Unsere Makler in Südkorea
LI ANDREY
LI ANDREY
Agenturen in der Nähe
TSA
Südkorea, Seoul
Gewerbeimmobilien 3
Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung und den Erwerb von Grundstücken an einzigartigen Standorten und helfen einzelnen Investoren dabei, rechtzeitig, sichere und profitable Landinvestitionen in Südkorea zu tätigen. Wir erwerben Grundstücke direkt von Bankvorabschlüssen/Vorabschlüssen…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen