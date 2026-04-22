DOM ist eine lizenzierte Immobilienagentur in Südkorea für ausländische Kunden.
Wir begleiten schlüsselfertige Transaktionen: Auswahl von Immobilien, Verhandlungen, Überprüfung von Dokumenten, Hilfe mit einer Hypothek, Registrierung und Post-Service nach der Transaktion.
Wir arbeiten in ganz Korea und nehmen komplexe Fälle an, auch wenn der Kunde begrenzten Zugang zu Bankprodukten oder eine ungewöhnliche Situation hat.
✔ 3 Sprachen: Russisch / Koreanisch / Englisch
✔ Mehr als 4 Jahre auf dem südkoreanischen Markt
✔ Partnerschaften mit Banken und Kanzleien
✔ Zahlung für Dienstleistungen - auf der Tatsache des Ergebnisses
✔ Nachbetreuung bis 12 Monate
Die wichtigsten Aktivitäten von DOM: