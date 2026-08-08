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Dmd consulting

Ukraine, Kiew
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Immobilienagentur
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2018
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4 jahre 4 Monate
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Über die Agentur

DMD CONSULTING ist ein Unternehmen, das sich auf Immobilieninvestitionen, den Verkauf und die Vermietung von Sekundärimmobilien und Neubauten spezialisiert hat und Investoren für Entwickler in Kiew und der Ukraine anzieht.

Die Verkaufsabteilung unserer Immobilienagentur ist spezialisiert auf die Gewinnung von Investoren für Entwickler, den Verkauf und die Vermietung von Zweitwohnungen, Häusern, Stadthäusern, Cottages, Grundstücken und Gewerbeimmobilien in Kiew und der Ukraine.

Wir haben auch eine große Liste von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien; mit deren Verwaltung, Verkauf und Vermietung, sowie der Vorbereitung von Immobilien und deren Eigentümern für diese Maßnahmen.

Dienstleistungen

Unterstützung für den Kauf, Verkauf von Immobilien in der Ukraine

Unterstützung für Vermietung und Vermietung von Immobilien in Ukraine

Rechtliche Überprüfung von Immobiliendokumenten zum Kauf, Verkauf, Leasing

Beratung zu Immobilieninvestitionen in der Ukraine

Verwalten Sie Ihre Immobilie, zahlen Steuern und Rechnungen, betreuen Sie Geld von Mietern in jedes Land

ukrainische Staatsbürgerschaft

Aufenthalts- und Aufenthaltsdienste in der Ukraine für ukrainische Bürger und ausländische Bürger

Entwicklung des Konzepts von Wohnungsbauten für die Entwicklung in der Ukraine

Projektarbeit an Hüttenstädten und Wohnungsbauten in der Ukraine

Beratung für Entwickler

Attraktive Investoren für Entwickler für Wohnungsbauten, Hüttenstädte und mehr

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