Über die Agentur

DMD CONSULTING ist ein Unternehmen, das sich auf Immobilieninvestitionen, den Verkauf und die Vermietung von Sekundärimmobilien und Neubauten spezialisiert hat und Investoren für Entwickler in Kiew und der Ukraine anzieht.

Die Verkaufsabteilung unserer Immobilienagentur ist spezialisiert auf die Gewinnung von Investoren für Entwickler, den Verkauf und die Vermietung von Zweitwohnungen, Häusern, Stadthäusern, Cottages, Grundstücken und Gewerbeimmobilien in Kiew und der Ukraine.

Wir haben auch eine große Liste von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien; mit deren Verwaltung, Verkauf und Vermietung, sowie der Vorbereitung von Immobilien und deren Eigentümern für diese Maßnahmen.