DES Real Estate

Bashkia Vlore, Albanien

🌊🏡 VERKAUF PAPAFINGO IN OLD BEACH, VLORA💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Oberfläche: 260 m2📍 Lage: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Die Oberfläche ist derzeit in 4 Wohnungen mit Typologie 1 + 1 organisiert, bietet aber volle Flexibilität und kann leicht in einen einzigen Raum umgewand…