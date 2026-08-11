Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wietnam
  3. Ho Chi Minh City
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ho Chi Minh City, Wietnam

;
mieszkania
4
4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Ho Chi Minh City, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 25
🏝️ Wcześnie w Ho Chi Minh City! Start 20.12.2024. Inwestycje z 54k dolarów.Presale!Szukasz n…
$54,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ho Chi Minh City, Wietnam
Mieszkanie
Ho Chi Minh City, Wietnam
Zakup nieruchomości inwestycyjnej w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera jest opłacalny. Ho…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Kawalerka w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka
Ho Chi Minh City, Wietnam
Powierzchnia 35 m²
🏠 WCZEŚNIEJ SPRZEDAŻ W HO CHI MINH CITY: APARTACJE OD 54,000 USD PRZED SPRZEDAŻĄ LAUNCHOpis:…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Ho Chi Minh City, Wietnam
Mieszkanie
Ho Chi Minh City, Wietnam
Kup mieszkanie w Wietnamie do wynajęciaInwestycje w nieruchomości w Wietnamie z dochodami PR…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ho Chi Minh City, Wietnam

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się