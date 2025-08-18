Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. Winchester
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Winchester, Wielka Brytania

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Winchester, Wielka Brytania
Willa
Winchester, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$688,059
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Winchester, Wielka Brytania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się