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Penthouse w górach na Sprzedaż w Wielka Brytania

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1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Londyn, Wielka Brytania
Penthouse 6 pokojów
Londyn, Wielka Brytania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 324 m²
Piętro 50/50
Ekskluzywny, 5-pokojowy penthouse Versace Home Duplex | DAMAC Tower | Nine Elms, Londyn W…
$14,24M
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Parametry nieruchomości w Wielka Brytania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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