Immigration program to UK

Informacje o programie imigracyjnym

Program imigracyjny Zjednoczonego Królestwa

Wielka Brytania oferuje różne szlaki imigracyjne dla wykwalifikowanych pracowników, studentów, przedsiębiorców i rodzin. Kluczowymi programami są: wiza Skilled Worker, wiza studencka, wiza rodzinna oraz wiza Global Talent. Programy te pozwalają osobom fizycznym żyć, pracować, studiować lub dołączyć do rodziny w Wielkiej Brytanii, z wielu oferuje drogę do ugody (Nieokreślony urlop do pozostania) i ostatecznie brytyjskie obywatelstwo. Każda trasa ma szczególne wymagania oparte na umiejętnościach, sponsorowaniu, dochodach lub więzach rodzinnych.