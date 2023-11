Dubaj, Emiraty Arabskie

od €461,083

41–74 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! APARTAMENTY W RIVIERA ODZYSKIWANE DO WYDAWANIA LAGUNU KRYSTALNEGO! Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Azizi Riviera Rêve – nowy kompleks mieszkaniowy w samym centrum Dubaju, w dzielnicy Mohammed Bin Rashid City ( MBR City ). Kompleks położony jest nad brzegiem Kryształowej Laguny, a właściciele nieruchomości mogą cieszyć się urokami wakacji na plaży. Urzekający widok na plażę otwiera się tuż za drzwiami, a mieszkańcy okolicy uzyskują dostęp do wszelkiego rodzaju rozrywki. DO SPRZEDAŻY STUDIO I KWARTY Z 1-3 SPALKAMI! ZALETY ZINTEGROWANEGO: • Baseny dla dzieci i dorosłych o rozmiarach olimpijskich; • Przestronne balkony, które oferują niesamowite widoki na plażę i okolicę; • Parking, który oferuje również usługi lokaja; • Bieganie po pasach i boiskach sportowych z widokiem na lagunę; • Ośrodki fitness i siłownie wyposażone w najnowszy sprzęt; • Kort tenisowy i studio jogi nad brzegiem Kryształowej Laguny; • System « smart home » przewidziany w każdym mieszkaniu ma na celu ułatwienie życia elitarnym właścicielom nieruchomości w Dubaju w Azizi Riviera Rêve; • Platforma obserwacyjna z urzekającymi widokami na plażę i lagunę; • Piękne panoramiczne szklane windy; • 24-godzinna ochrona i nadzór wideo; • Prywatna plaża, do której mają dostęp wszyscy właściciele nieruchomości w Azizi Riviera Rêve. Kompleks znajduje się w samym centrum miasta, a stamtąd można szybko dotrzeć do dowolnego miejsca w Dubaju. Tutaj możesz znaleźć dużo rozrywki dla dzieci! Wszystkie najsłynniejsze atrakcje Dubaju i ważna infrastruktura miasta znajdują się w odległości spaceru: • Lagoon Beach znajduje się 1 minutę spacerem; • Hipodrom Meydan można dotrzeć w 3 minuty; • Do Burj Khalifa można dotrzeć w 10 minut; • Do hotelu Sail za 18 minut; • Dubai Mall znajduje się 10 minut jazdy od hotelu; • Do przystani w Dubaju można dotrzeć w 20 minut; • Do Dubai Creek za 10 minut; • Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju za 15 minut. Projekt jest atrakcyjny dla inwestycji ze względu na jego dogodną lokalizację i nowoczesny styl! WEZWANIE LUB KLIKNIĘCIE, ŚMIERĆ OBLICZENIOWA NA CELU, DOSTARCZANIE PLANOWANIA APARTAMENTU! PRZYGODNIE ZA DARMO!