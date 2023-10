New residence Elysee Heights with a swimming pool, JVC, Dubai, UAE

Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €520,649

105 m² 1

Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i DLD. - Pomoc w uzyskaniu VNZH. - Nasza firma jest wyłącznym partnerem niezawodnych programistów. - Wysokiej jakości i uczciwe usługi z obsługą klienta. - Wybór najbardziej płynnych obiektów. - Pomoc w odsprzedaży i zysku. Komfortowy apartament w nowym kompleksie mieszkaniowym Reem Five na półwyspie Al Reem Island! Udogodnienia i usługi Reem Five Residence obejmują: basen bez krawędzi na dachu, centrum fitness, usługi konsjerża, technologię « smart house », miejsce do grillowania, saunę i łaźnię parową, place zabaw dla dzieci , zadaszony parking, szybki dostęp do plaży, parków i sklepów. Najbliższe miejsca: 05 minut - Sorbonne University, Abu Zabi; 05 minut - Cleveland Clinic of Abu Dhabi; 05 minut - Galeria Mall; 30 minut - międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi; 30 minut — autostrada Yas Marina. Plan płatności: 10% - zaliczka 10% - w budowie 80% - po zakończeniu Możliwe jest pokazanie mieszkania zarówno osobiście, jak i online. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!