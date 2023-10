Complex of townhouses Camelia with a private beach, Damac Hills 2, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €215,841

77–113 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Amalia Residences in Dubai – to kompleks premium z wieloma apartamentami, który wkrótce stanie się częścią popularnej społeczności Al Furjan, w której znajduje się cała nowoczesna infrastruktura. 8-piętrowy budynek obejmie 400 mieszkań z 1 – 3 sypialniami. Infrastruktura: - Jest to możliwe w przypadku dzieci; - Obszar rekreacji; - sala fitness; - obszar do grillowania; - nadzór wideo; - Bezpieczeństwo; - plac zabaw; - basen dla dzieci; - architektura krajobrazu; - Dostępność transportu; - infrastruktura społeczna i handlowa; - parking; - zielony ogród; - Rozwinięta infrastruktura; - basen; - Wspólny obszar z basenem; - Sklep. Lokalizacja: Amalia Residences – to nowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Al Furjan w Dubaju, w pobliżu Discovery Gardens i Jebel Ali Village. Dostęp przez Sheikh Mohammed Bin Zayed Road i Sheikh Zayed Road pozwala mieszkańcom łatwo dotrzeć do dogodnych miejsc w ciągu kilku minut. Jego wspaniała bliskość obejmuje niektóre ze słynnych atrakcji i miejsc w Dubaju. Najbliższe miejsca: - 05 minut - Dubai Marina; - 07 minut - Miasto motoryzacji; - 07 minut - Mall of the Emirates; - 08 minut - Palma Jumeirah; - 08 minut - Burj Al-Arab; - 20 minut - Międzynarodowy port lotniczy Al-Maktum; - 15 minut - centrum Dubaju; - 30 minut - Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!