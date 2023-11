Dubaj, Emiraty Arabskie

od €286,410

72 m² 1

Poddaj się: 2025

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. Wszystkie dochody z wynajmu lub sprzedaży należą do Ciebie! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Apartamenty w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Adhara Star w nowoczesnej dzielnicy Arjan! Apartament zw pełni wyposażoną dekoracją kuchni i łazienki! Dla mieszkańców kompleksu będzie wiele udogodnień: baseny dla dorosłych i dzieci, centrum fitness, boisko dla dzieci i sportu, spa, jacuzzi, miejsce do grillowania, symulatory uliczne, bieżnie, boisko do koszykówki, stół do tenisa stołowego, konsjerż, ochrona. Obok Adhara Star znajduje się Sheikh-Muhammed-ibn-Zayed Road, do której można wygodnie dotrzeć do innych punktów w mieście. Aby zatrzymać transport publiczny — 10 – 15 minut pieszo. Samochodem droga do wieży Burj Khalifa i centrum handlowego Dubai zajmie 20 – 25 minut. Do międzynarodowego lotniska — 30 – 40 minut jazdy samochodem. Deweloper oferuje kilka opcji płatności: 1 opcja 80% - w budowie 20% - po zakończeniu 2 opcja 60% - w budowie 40% - po zakończeniu 3 opcja 1% - miesięcznie 40% - w ciągu 36 miesięcy po przeniesieniu obiektu Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo!