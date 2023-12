Apartamenty 2 1 na etape stroitelstva v zhivopisnom Avsallare

Yaylali, Turcja

od €277,000

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Emarine Residence to nowy kompleks mieszkaniowy premium ze wszystkimi udogodnieniami, położony na pierwszej linii morza na przedmieściach Alanyi - Kestel. Kestel jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej elitarnych obszarów Alanyi, z pięknymi plażami, z całą niezbędną infrastrukturą (, w tym rosyjską szkołą i przedszkolem ), 10 minut jazdy autobusem od centrum miasta. Kompleks zajmuje powierzchnię 4700 metrów kwadratowych. m, składa się z dwóch pięciopiętrowych bloków z mieszkaniami o różnych układach - w sumie 45 mieszkań. Na sprzedaż są mieszkania o powierzchni od 65 do 185 metrów kwadratowych. m, cztery typy: 1 1, 2 1 i dwupoziomowe 2 1 i 3 1. Cena wszystkich apartamentów obejmuje wysokiej jakości czystą dekorację, wbudowane meble do nadwozia w pomieszczeniach kuchennych, a także w pełni wyposażone łazienki. Infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - Ogród krajobrazowy; - basen, park wodny; - Lobby, recepcja, konsjerż; - centrum sportowe; - łaźnia turecka; - sauna; - Pokój parowy; - jacuzzi; - Pokój do masażu; - Mini klub; - biblioteka; - kawiarnia; - Otwarte i zamknięte place zabaw; - strefa grillowa; - parking; - 24/7 system bezpieczeństwa i nadzoru wideo. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!