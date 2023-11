Apartamenty 2 1 na zavershayuschey stadii stroitelstva Bahchelievler

Alanya, Turcja

Nowy projekt Stay Investment, 4,8 km od międzynarodowego lotniska Gazipasha i 1,2 km od czystej, szerokiej plaży - Luvi Residense. Kompleks mieszkaniowy Luvi Residense obejmuje wewnętrzną część publiczną, jak w hotelach 5*. Jest to wygodna opcja dla spokojnego, spokojnego życia w słonecznej Turcji, a także optymalny zakup dla długoterminowego wynajmu. Na etapie budowy można niedrogo kupić mieszkanie w Gazipasha w Turcji, z oczywistą perspektywą wzrostu kosztów w nadchodzących latach. Rezydencja składa się z jednego budynku na 60 mieszkań i dużego terytorium. Nawet takie niedrogie nieruchomości w Turcji dają prawo do ubiegania się o zezwolenie na pobyt dla całej rodziny. Pośpiesz się, aby zrobić rezerwę, część mieszkań 1 + 1 została już sprzedana, a tylko kilka dupleksów 2 + 1 pozostało w sprzedaży. Gazipasha – to zielony, najbardziej przyjazny dla środowiska obszar, w którym owoce i warzywa są uprawiane na eksport. Większość mieszkańców mieszka i pracuje tutaj stale, nawet poza sezonem, miasto nie jest puste, jak niektóre obszary Alanyi. Biorąc to pod uwagę, w Gazipasha nieruchomości są optymalnie odpowiednie do stałego pobytu.