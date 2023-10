Sovremennyy kompleks v centralnoy chasti rayona Mahmutlar

Ciplakli, Turcja

Nieruchomości w Turcji po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! Projekt RIVER PANORAMA – od IKY GROUP ALANYA w prestiżowej dzielnicy miasta. Obszar o niskim rozwoju europejskim znajduje się najbliżej centrum. Charakterystyczną cechą RIVER PANORAMA jest piękna przyroda wokół - rzeka Obachai, majestatyczne góry, park stanowy. Złożona infrastruktura: - basen; - sauna; - łaźnia turecka; - siłownia; - rzymska łaźnia parowa; - sala solna; - gabinet masażu; - jacuzzi; - tenis stołowy; - minigolf; - kort tenisowy; - boisko do koszykówki; - pokój zabaw dla dzieci; - plac zabaw; - miejsce do grillowania. - parking. LOKALIZACJA: Zarówno – prestiżowy obszar Alanyi charakteryzuje się niskimi budynkami. Dobre piaszczyste plaże, malownicza promenada wzdłuż morza, cała niezbędna infrastruktura miejska pod ręką, hipermarket « Metro », centrum handlowe « Alanium », wiele restauracji, małych sklepów, parków i placów zabaw, korty tenisowe i boiska do piłki nożnej. Ponadto administracja miasta przenosi się do nowego ratusza w najbliższej przyszłości w dzielnicy Oba. Obszar ten jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycji. ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie Ci doradzimy ! Zapewnijmy opcje planowania!