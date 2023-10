O kompleksie

Z przyjemnością przedstawiamy nasz nowy projekt budowy przytulnej rezydencji rodzinnej Hayat Heaven Residence. To niesamowita okazja do nabycia własnej nieruchomości w słonecznej Turcji!Przy zakupie mieszkania na etapie budowy działa system 0% rat według wygodnego indywidualnego harmonogramu płatności. Na plażę - 1,4 km. Kompleks położony jest w obiecującym obszarze, Avsallar jest uważany za zielone przedmieście Alanyi. Istnieje cała infrastruktura społeczna i turystyczna, zarówno do rekreacji nad morzem i przyrodą, jak i do stałego pobytu w Turcji. W Avsallar najlepsze plaże, wyjątkowa zatoka otoczona lasami. Z balkonów i okien roztacza się widok na gaje sosnowe i nowoczesne budynki, morze z wyższych pięter. Zakończenie budowy: wrzesień 2023 r.