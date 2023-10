Novyy proekt ot horoshego zastroyschika v centre populyarnogo Mahmutlara

O kompleksie

Nowe apartamenty w Mahmutlar są przedstawione. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 49 do 203 m2.Odległość do morza wynosi 500 metrów. Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem, jeśli mówimy o nowych budynkach. Oto duży wybór nowych i płynnych nieruchomości, w obszarze, w którym są prezentowane jako domy klasy ekonomicznej, i godne szacunku kompleksy mieszkaniowe. Kolejną niezaprzeczalną zaletą zakupu nowego mieszkania w Mahmutlar jest możliwość otrzymywania nieoprocentowanych rat od dewelopera. Ogólnie rzecz biorąc, Mahmutlar jest najbardziej zamieszkałym i komfortowym miejscem do stałego życia w Alanyi. Chociaż Mahmutlar jest oddalony od centrum Alanyi, na głównych ulicach Barbaros, Ataturk i promenada są zawsze zatłoczone, infrastruktura, handel i restauracje działają przez cały rok. To autonomiczne miasto, w którym jest wszystko na całe życie i ruchliwe wakacje.