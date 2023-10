Blue Dream Residence

O kompleksie

Nowy projekt butikowy w Gazipasha z dogodną lokalizacją. Do głównej ulicy prowadzącej do plaży Selinus, tylko 100 m. Odległość do morza wynosi 1,5 km. W odległości spaceru znajduje się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. W 2023 r. Gmina zorganizowała obszar spacerowy z drzewami owocowymi i tropikalnymi, który znajduje się obok kompleksu. Plaża Selinus w Gazipas charakteryzuje się szeroką linią brzegową, łagodnym dostępem do morza i piaszczystym brzegiem. W większości śródziemnomorskich kurortów wzdłuż plaży przebiega główna autostrada D-400, aw Gazipasha jest 3 km od morza. Plaża jest wyposażona, wygodna do relaksu z dziećmi, bez hałasu powodowanego przez samochody i ruch uliczny. Gazipasha ma również wyjątkową plażę z kamiennymi basenami, malowniczą zatokę w skałach. Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdują się następujące pomieszczenia socjalne dla mieszkańców: odkryty basen, łaźnia turecka, sauna, pokój gier, centrum fitness, system satelitarny, kamery monitorujące wideo 24/7, generator prądu awaryjnego. Kompleks obejmuje następujące układy: 1 + 1 o powierzchni od 45 do 58 m2, dwupoziomowy 2 + 1 o powierzchni od 108,7 do 118,5 m2.Rozpoczęcie budowy w lipcu 2023 r., Ukończenie — w grudniu 2024 r. Przy początkowym wkładzie 35% możliwe są nieoprocentowane raty od dewelopera do zakończenia budowy.