Proekt v samoy centralnoy tochke rayona Eyyupsultan Stambul

Avanos, Turcja

od €260,000

Poddaj się: 2024

StayProperty przedstawia jeden z największych i najbardziej unikalnych projektów w Alanyi w dzielnicy Turkler. Projekt będzie się składał z luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu, apartamentów inwestycyjnych, kamienice i wille. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty o następujących układach: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1, o powierzchni od 72 do 366 m2.Projekt oferuje także kamienice o panice 2 + 1 o łącznej powierzchni 118 m2.Rezydencja ma również wille o układzie 5 + 1, o łącznej powierzchni od 349 do 361 m2. Odległość od morza 300 metrów. Znany z luksusowych hoteli, Turkler zajmuje ważne miejsce w sektorze turystyki. W budowie jest kilka kompleksów mieszkalnych, ale w najbliższej przyszłości obszar ten się rozwinie. W Turkler nową nieruchomość reprezentują luksusowe kompleksy z koncepcją luksusu hotelowego. Tutaj możesz kupić mieszkania wakacyjne do wynajęcia, na pobyt stały w najwygodniejszych warunkach. W Turkler znajduje się lunapark, delfinarium. Wiele restauracji, sklepów, wypożyczalni samochodów, biur podróży z wycieczkami, sklepów z pamiątkami. Infrastruktura społeczna jest również dostępna w sąsiednich obszarach Konakly i Avsallar. Przez obszar przepływa górska rzeka Kargi, która wpada do morza. Na brzegu zatoki z pomostami i falochronami.