Apartamenty 2 1 v prigorode Famagusty

Mersin, Turcja

od €53,000

70–110 m² 2

Poddaj się: 2024

ILKEM MARSHALL ŚWIADOME BUDOWLANIA – GRUDNIA 2024 R Kraj: Turcja Prowincja: Mersin Miasto: Erdemli Obszar: Tomyuk Odległość od morza: 550 m Odległość od plaży: 550 m Odległość od toru: 300 m PLANER Liczba bloków: 5 ( A ▪ ĽV ▪ ▪ ▒ D ▪ ▒ D ▪ ) <TAG1> Liczba pięter w każdym bloku: 12 Liczba mieszkań na kompleks: 566 Liczba mieszkań na podłodze w bloku A: 8 Liczba mieszkań na podłodze w bloku B: 13 Liczba mieszkań na podłodze w bloku C: 8 Liczba mieszkań na podłodze w bloku D: 8 Liczba mieszkań na podłodze w bloku E: 14 Blok A: apartamenty 1 + 1 ▪ Ľ 2 + 1 Blok B: mieszkania 1 + 1 ▪ Ľ 2 + 1 ▪ Ľ 3 + 1 Blok C: apartamenty 1 + 1 ▪ Ľ 2 + 1 Blok D: apartamenty 1 + 1 ▪ Ľ 2 + 1 Blok E: mieszkania 1 + 1 ▪ Ľ 2 + 1 ▪ Ľ 3 + 1 KWARTY CHARAKTERYSTYKI Mieszkanie jest wynajmowane z pełnym wykończeniem, częściowo umeblowane i technicznie wyposażone Centralna telewizja satelitarna Wideo Domofon Ogień Zestaw słuchawkowy Zestaw kuchenny z kamiennymi blatami Szafa w korytarzu Drzwi do pomieszczeń Zawieszenie sufitowe wykonane z płyty gipsowo-kartonowej Farba ścienna na podłodze płyty, wielowarstwowy laminat, plintus Plastikowe okna z dwukomorowymi podwójnie oszklonymi metalowymi drzwiami wejściowymi 1. klasy ochrony z dodatkowymi zamkami Wykończenie ceramicznej płyty Shkafa i tumba w Sanuse of Platehnika i prysznic w łazience 1. klasy INFRASTRUKTURE COMPLEX Terytorium: 26 000 m ² 24-godzinna ochrona i nadzór wideo Zamknięty obszar Otwarty parking Basen: otwarta osoba dorosła i dzieci. Zamknięte dla dorosłych Tereny sportowe Zamknięty klub fitness Place zabaw dla dzieci Kino sauny do relaksu, łaźni tureckiej, salon spa Miejsce do grillowania Generator Podstawowe cechy mieszkania 1 + 1 Brutto: 70,00 m ² Neto: 55 00 m ² Liczba łazienek: 1 Liczba balkonów: 1 ( łącznie ) Wejście: 8,70 m ² Kuchnia + Salon: 25,50 m ² Sypialnia: 11,20 m ² Łazienka Podstawowe cechy mieszkania 2 + 1 Brutto: 110,00 m ² Neto: 88 00 m ² Liczba łazienek: 2 Liczba balkonów: 2 Wejście: 8,50 m ² Kuchnia + Salon: 32,00 m ² Sypialnia: 15,80 m ² Pokój dziecięcy: 13,60 m ² Sanule 1: 3,90 m ² Sanule 2: 3,95 m ² Balkon 1: 2,80 m ² Balkon 2: 7,45 m ² Podstawowe cechy mieszkania 3 + 1 Brutto: 140,00 m ² Neto: 116 00 m ² Liczba łazienek: 3 Liczba balkonów: 1 Wejście: 6,85 m ² Korytarz: 2,85 m ² Kuchnia + Salon: 16,50 m ² Szafa: 2,80 Pokój dziecięcy 1: 11,80 m ² Pokój dziecięcy 2: 12,15 m ² Łazienka 1: 2,50 m ² Łazienka 2: 3,40 m ² Łazienka 3: 14,50 m ²