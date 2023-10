New furnished villas with panoramic views and swimming pools, Fethiye, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €800,000

Całkowicie nowy projekt powstaje w środku Shishli i Nishantashi, jednego z pierwszych obszarów, które przychodzą na myśl, wspominając o Stambule. Położony w samym sercu ulic Halaskargazi, Rumeli i Valikonga, LOTUS FLAWA; Jest to kompleksowy projekt składający się z budynków mieszkalnych, biur, hoteli i centrów handlowych. Wykonawcą projektu, który doda inny kolor do Nishantashi, najbardziej prestiżowego punktu miasta, był Bertuğbey İnşaat, a projekt architektoniczny został zrealizowany przez Tabanlıoğlu Architecture. LOTUS FLAWA zajmuje powierzchnię dziewięciu tysięcy metrów kwadratowych, a łączna powierzchnia zabudowana wynosi 97 tysięcy metrów kwadratowych. LOTUS FLAWA, który obejmuje przebudowę starych dzieł w obszarze, w którym został założony, został zaprojektowany w celu zharmonizowania z tradycyjną architekturą tego historycznego obszaru Stambułu. Halakargazi Street, która jest jednym z najcenniejszych centrów Stambułu pod względem życia i zdolności handlowych miasta, ewoluował z obszaru z mieszkaniami i przykładami luksusowych mieszkań, stał się symbolami współczesnego życia od początku XX wieku, w regionie, w którym koncentruje się mała firma. W wyniku tego procesu, który szczególnie przyspieszył od lat 80. XX wieku, historyczny rozwój tego obszaru stał się opuszczony i zużyty. W tym okresie, kiedy zmienił się również profil użytkownika budynków, mieszkania, które straciły większość swoich warunków życia, z czasem zamieniły się w magazyny, w wyniku czego region stracił linię obszaru. Dzięki projektowi LOTUS FLAWA zrobiliśmy ważny krok w kierunku przywrócenia dawnej świetności tego cennego regionu Stambułu i przekształcenia go w dynamiczną i nowoczesną przestrzeń życiową. Staramy się, aby ten krok był początkiem rozwoju i poprawy naszego obszaru. Największym celem projektu, który idealnie łączy unikalną historyczną teksturę regionu, w którym się znajduje, oraz nowoczesną architekturę, jest, aby « podstawą było zaakceptowanie nowoczesnego modelu życia we współczesnym Shishli », zapewniając swoim mieszkańcom wszelkiego rodzaju udogodnienia i udogodnienia ... Dzięki dynamicznemu projektowi, jakości życia miejskiego i sąsiadów, uważamy, że LOTUS FLAWA wniesie wartość dodaną zarówno do Shishli, jak i Stambułu. Możesz skontaktować się z naszym biurem sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat LOTUS FLAWA, który zachwyca doskonałym i luksusowym designem, odkrytym basenem i dużymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi na najwyższym piętrze, starannie przemyślany krajobraz i centralne położenie.