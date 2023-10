New premium complex of villas, Marmaris, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €135,329

53–131 m² 3

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Marelatus Residence to kompleks mieszkalny w regionie Alanya, w kurorcie nowoczesnego przedmieścia Kargyjak. Z urzekającymi widokami na morze i góry. Składa się z dwóch bloków. Całkowita powierzchnia - 8 000 mkw. Kargyjak to wschodni region Alanyi, położony 17 km od centrum miasta. Ma całą niezbędną nowoczesną infrastrukturę. Tutaj możesz uzyskać całkowity spokój i samotność dzięki naturalności. Apartamenty są prezentowane: 1 + 1 sypialnia i salon, 2 + 1 dwie sypialnie i salon. Z panoramicznymi oknami z widokiem na Morze Śródziemne i góry. Terytorium otoczone jest widokiem na krajobraz i krajobraz. Infrastruktura: - basen; - Fitness - centrum; - parking; - kort tenisowy; - Spa; - Plac zabaw. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania!