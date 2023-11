Novye apartamenty v 300 m ot plyazha v rayone Kargydzhak

Karakocali, Turcja

od €210,000

43–67 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Botanik Garden to kompleks mieszkaniowy premium w dzielnicy Kestel między Mahmutlar i Tosmur. 15 minut od centrum Alanyi. Kestel to miejsce, w którym można przejść na emeryturę i cieszyć się pięknem Morza Śródziemnego i gór Toros. Kompleks “ Ogród botaniczny ” jest oglądany z nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów. Panoramiczne okna i otwarte balkony tworzą lakoniczny i nowoczesny wygląd. Powierzchnia kompleksu wynosi 12 000 metrów kwadratowych. m. Kompleks powstaje z dwóch bloków o pięciu piętrach. Apartamenty o nowoczesnym układzie od 43 do 130 metrów kwadratowych. m. Liniowy dwupokojowy, dwupoziomowy z dwiema sypialniami i dwupoziomowy z czterema sypialniami. Apartamenty z czystą dekoracją, z meblami szafkowymi, kuchniami i łazienkami. Apartamenty oferują wspaniałe panoramiczne widoki na Morze Śródziemne. Złożona infrastruktura: - Pokój dziecięcy; - basen; - Fitness - centrum; - Sauna. W odległości spaceru nowoczesna infrastruktura z restauracjami, kawiarniami, placem zabaw, promenadą ze ścieżkami rowerowymi. Kestel ma również szkołę i uniwersytet. Kompleks mieszkaniowy Botanik Garden jest idealnym rozwiązaniem na pobyt stały i inwestycje. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!