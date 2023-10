Apartamenty v novom ZhK s otlichnym raspolozheniem v Stambule

Mersin, Turcja

od €97,027

Poddaj się: 2023

VERA LİFE to nowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Mersin w Turcji, który oferuje połączenie nowoczesnych pomieszczeń mieszkalnych, najnowocześniejszych udogodnień, doskonałej lokalizacji. Ten projekt został stworzony, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby, z funkcjami takimi jak: indywidualny system gazu ziemnego, inteligentny system windy, kompletny generator i wiele więcej. Projekt składa się z mieszkań zaprojektowanych w celu maksymalizacji przestrzeni i komfortu. Każde mieszkanie jest wyposażone w: sufit podwieszany, zestaw kuchenny, garderobę, stalowe drzwi wejściowe, okna z podwójnymi szybami do okien PCV i najwyższej jakości instalację wodną. Prysznic pierwszej klasy zapewnia dodatkowy poziom luksusu. Odległość do morza wynosi tylko 450 metrów! Funkcjonalność i estetyka zostały uwzględnione przy budowie projektu, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają wygodnego i wygodnego życia. ŁATWY: - Bezpieczeństwo - Nadzór wideo - Basen - Basen dla dzieci - Generator - Otwarty parking - Miejsce do grillowania - Rozmowy - Plac zabaw - Kort do koszykówki Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!