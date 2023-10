Novyy kompleks apartamentov klassa lyuks na Severnom Kipre

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty na Cyprze Północnym w regionie Gazimagusa ( Famagusta ).W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 80 do 115 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 100 metrów. Gazimagus lub Famagusta to duży obszar Cypru Północnego na wschodzie wyspy z jego historią i kulturą. Być może w żadnym innym regionie Cypru Północnego nie ma tak wielu atrakcji zebranych w jednym miejscu: fortyfikacje weneckie, starożytne miasto Salamis, zamek Othello, pałac weneckiego gubernatora itp. Miasto jest dosłownie pełne historii i, jednocześnie wrze w nim współczesne życie. Tak jasna mieszanka średniowiecznej architektury, dźwięków życia portowego, działalności handlowej i rozrywki nie pozostawi obojętnym nawet najbardziej wyrafinowanym gościom. Dzielnica posiada całą niezbędną infrastrukturę społeczną do stałego pobytu – szpitale publiczne i prywatne, instytucje edukacyjne, sklepy i centra handlowe, liczne kawiarnie i restauracje. W regionie tym mieści się jeden z największych międzynarodowych uniwersytetów na Cyprze Północnym – Uniwersytet Wschodniego Morza Śródziemnego. Cypr Północny jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów Morza Śródziemnego w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Kupujących przyciąga łagodny klimat i najlepsze plaże na wyspie, z łagodnym piaszczystym wejściem do morza. Biorąc pod uwagę aktywny rozwój regionu oraz wzrost tempa i wielkości budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości w regionie Gazimagusa charakteryzują się wysokim potencjałem inwestycyjnym i czynszowym.