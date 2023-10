Novye apartamenty v istoricheskom centre Stambula Topkapy

O kompleksie

Oferujemy nowe apartamenty w Stambule – dzielnicy Zeytinburnu. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 3 + 1, 5 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 140,62 do 273,5 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na całym świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Nieruchomości charakteryzują się podłogą w zależności od powierzchni. W pobliżu morza są niskie domy, luksusowe wille. W części sypialnej znajduje się wiele wieżowców, drapaczy chmur. Inwestowanie w Stambule przyniesie dobre zyski kapitałowe i wysokie dochody z wynajmu, ponieważ miasto ma stały napływ obcokrajowców, studentów, turystów, zabezpieczonych obywateli Turcji z innych regionów. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!