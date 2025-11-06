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Centrum biznesowe NEXT VADİ OFFICE

Sariyer, Turcja
od
$555,248
;
5
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ID: 39657
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer

O kompleksie

NEXT VADİ OFFICE to prestiżowy projekt komercyjny oferujący biura na sprzedaż w Vadistanbul, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic biznesowych Stambułu. Projekt obejmuje jeden sześciopiętrowy budynek z 66 lokalami biurowymi i handlowymi, zaprojektowanymi z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw.

NEXT VADİ OFFICE stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną dzięki wysokiemu popytowi na wynajem, bliskości stacji metra i głównych arterii komunikacyjnych oraz łatwemu dostępowi do centrów handlowych i biznesowych. Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie inwestycji w nieruchomość.

Cechy projektu

  • Prestiżowa lokalizacja – W samym sercu Vadistanbul.

  • Nowoczesna architektura – Profesjonalne i funkcjonalne przestrzenie biurowe.

  • Elastyczne powierzchnie biurowe – Odpowiednie dla firm każdej wielkości.

  • Lokale handlowe – Usługi i sklepy dostępne na terenie budynku.

  • Dostęp do metra – Stacja metra w odległości krótkiego spaceru.

  • Całodobowa ochrona – Bezpieczne środowisko pracy przez 24 godziny na dobę.

  • Parking – Wygodne miejsca parkingowe dla pracowników i gości.

  • Blisko centrów handlowych – W pobliżu Vadistanbul Mall.

  • Doskonała komunikacja – Łatwy dojazd do najważniejszych dzielnic Stambułu.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – Duży popyt na wynajem oraz perspektywy wzrostu wartości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

NEXT VADİ OFFICE to strategiczna inwestycja komercyjna o wysokim potencjale wzrostu w jednym z najbardziej dynamicznych centrów biznesowych Stambułu.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Centrum biznesowe NEXT VADİ OFFICE
Sariyer, Turcja
od
$555,248
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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