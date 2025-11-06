Centrum biznesowe NEXT VADİ OFFICE

NEXT VADİ OFFICE to prestiżowy projekt komercyjny oferujący biura na sprzedaż w Vadistanbul, jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic biznesowych Stambułu. Projekt obejmuje jeden sześciopiętrowy budynek z 66 lokalami biurowymi i handlowymi, zaprojektowanymi z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw.

NEXT VADİ OFFICE stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną dzięki wysokiemu popytowi na wynajem, bliskości stacji metra i głównych arterii komunikacyjnych oraz łatwemu dostępowi do centrów handlowych i biznesowych. Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie inwestycji w nieruchomość.

Cechy projektu

Prestiżowa lokalizacja – W samym sercu Vadistanbul .

Nowoczesna architektura – Profesjonalne i funkcjonalne przestrzenie biurowe.

Elastyczne powierzchnie biurowe – Odpowiednie dla firm każdej wielkości.

Lokale handlowe – Usługi i sklepy dostępne na terenie budynku.

Dostęp do metra – Stacja metra w odległości krótkiego spaceru.

Całodobowa ochrona – Bezpieczne środowisko pracy przez 24 godziny na dobę.

Parking – Wygodne miejsca parkingowe dla pracowników i gości.

Blisko centrów handlowych – W pobliżu Vadistanbul Mall .

Doskonała komunikacja – Łatwy dojazd do najważniejszych dzielnic Stambułu.

Wysoki potencjał inwestycyjny – Duży popyt na wynajem oraz perspektywy wzrostu wartości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

NEXT VADİ OFFICE to strategiczna inwestycja komercyjna o wysokim potencjale wzrostu w jednym z najbardziej dynamicznych centrów biznesowych Stambułu.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.