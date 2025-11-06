Mieszkanie w nowym budynku Orman Istanbul

Orman Istanbul – Rodzinne apartamenty z widokiem na las w centrum Stambułu, Kağıthane

Orman Istanbul przedstawia wyjątkową koncepcję mieszkaniową, która stawia naturę na pierwszym miejscu, nie rezygnując z zalet centralnej lokalizacji. Większość terenu inwestycji została przeznaczona na starannie zaprojektowane tereny zielone, tworząc spokojne, pełne świeżego powietrza otoczenie w dzielnicy Kağıthane, tradycyjnie kojarzonej z gęstą zabudową miejską. Ta inspirowana lasem koncepcja sprzyja dobremu samopoczuciu, zapewnia komfort wizualny i wzmacnia więź mieszkańców z otaczającą przyrodą.

Wieloetapowa realizacja projektu o niskiej intensywności zabudowy zwiększa prywatność oraz zapewnia wysoki komfort życia w długiej perspektywie. Przestronne układy mieszkań zostały zaprojektowane z myślą o rodzinach, a panoramiczne widoki na las dają poczucie przestrzeni, które rzadko spotyka się w centralnej części Stambułu. Strefy rekreacyjne i wellness zostały harmonijnie wkomponowane w inwestycję, umożliwiając mieszkańcom prowadzenie aktywnego, a jednocześnie spokojnego stylu życia bez konieczności opuszczania osiedla.

Z inwestycyjnego punktu widzenia Orman Istanbul korzysta ze swojego położenia na styku rozwoju miejskiego i ochrony terenów zielonych. Kağıthane nadal przyciąga inwestycje infrastrukturalne oraz rosnący popyt na nieruchomości mieszkaniowe, podczas gdy projekty oferujące tak wysoki udział terenów zielonych należą do rzadkości. To połączenie sprzyja stabilnemu wzrostowi wartości nieruchomości i długoterminowej atrakcyjności wśród osób poszukujących wysokiej jakości mieszkań w pobliżu centrów biznesowych i głównych arterii komunikacyjnych.

Orman Istanbul to wieloetapowa inwestycja mieszkaniowa w dzielnicy Kağıthane, realizowana na działce o powierzchni 20 000 m², z czego 75% terenu stanowią starannie zagospodarowane tereny zielone, tworzące unikalną, inspirowaną lasem koncepcję miejskiego życia.

Projekt oferuje przestronne apartamenty od 2+1 do 4+1, bogatą infrastrukturę rekreacyjną, widoki na las oraz doskonały dostęp do głównych autostrad, zapewniając idealną równowagę między życiem w centrum miasta a bliskością natury.

10 zalet Orman Istanbul