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Mieszkanie w nowym budynku Orman Istanbul

Kagithane, Turcja
od
$520,000
;
3
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ID: 39614
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Orman Istanbul – Rodzinne apartamenty z widokiem na las w centrum Stambułu, Kağıthane

Orman Istanbul przedstawia wyjątkową koncepcję mieszkaniową, która stawia naturę na pierwszym miejscu, nie rezygnując z zalet centralnej lokalizacji. Większość terenu inwestycji została przeznaczona na starannie zaprojektowane tereny zielone, tworząc spokojne, pełne świeżego powietrza otoczenie w dzielnicy Kağıthane, tradycyjnie kojarzonej z gęstą zabudową miejską. Ta inspirowana lasem koncepcja sprzyja dobremu samopoczuciu, zapewnia komfort wizualny i wzmacnia więź mieszkańców z otaczającą przyrodą.

Wieloetapowa realizacja projektu o niskiej intensywności zabudowy zwiększa prywatność oraz zapewnia wysoki komfort życia w długiej perspektywie. Przestronne układy mieszkań zostały zaprojektowane z myślą o rodzinach, a panoramiczne widoki na las dają poczucie przestrzeni, które rzadko spotyka się w centralnej części Stambułu. Strefy rekreacyjne i wellness zostały harmonijnie wkomponowane w inwestycję, umożliwiając mieszkańcom prowadzenie aktywnego, a jednocześnie spokojnego stylu życia bez konieczności opuszczania osiedla.

Z inwestycyjnego punktu widzenia Orman Istanbul korzysta ze swojego położenia na styku rozwoju miejskiego i ochrony terenów zielonych. Kağıthane nadal przyciąga inwestycje infrastrukturalne oraz rosnący popyt na nieruchomości mieszkaniowe, podczas gdy projekty oferujące tak wysoki udział terenów zielonych należą do rzadkości. To połączenie sprzyja stabilnemu wzrostowi wartości nieruchomości i długoterminowej atrakcyjności wśród osób poszukujących wysokiej jakości mieszkań w pobliżu centrów biznesowych i głównych arterii komunikacyjnych.

Orman Istanbul to wieloetapowa inwestycja mieszkaniowa w dzielnicy Kağıthane, realizowana na działce o powierzchni 20 000 m², z czego 75% terenu stanowią starannie zagospodarowane tereny zielone, tworzące unikalną, inspirowaną lasem koncepcję miejskiego życia.

Projekt oferuje przestronne apartamenty od 2+1 do 4+1, bogatą infrastrukturę rekreacyjną, widoki na las oraz doskonały dostęp do głównych autostrad, zapewniając idealną równowagę między życiem w centrum miasta a bliskością natury.

10 zalet Orman Istanbul

  1. Inwestycja zlokalizowana na działce o powierzchni 20 000 m² w dzielnicy Kağıthane.

  2. 75% powierzchni projektu przeznaczono na tereny zielone i starannie zaprojektowaną zieleń.

  3. Apartamenty dostępne w układach od 2+1 do przestronnych rodzinnych 4+1.

  4. Wieloetapowa realizacja z niską intensywnością zabudowy, zapewniająca większą prywatność.

  5. Widoki na Las Belgradzki oraz otaczające tereny zielone.

  6. Kryty basen i w pełni wyposażone centrum fitness.

  7. Strefa wellness z sauną, łaźnią parową i jacuzzi.

  8. Place zabaw oraz zewnętrzne strefy sportowe dla rodzin.

  9. Prywatne miejsca parkingowe i komórki lokatorskie dla każdego apartamentu.

  10. Centralna lokalizacja z bezpośrednim dostępem do autostrad i transportu publicznego.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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